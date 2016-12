Ferrari, la presentazione venerdì 19 febbraio alle 14

15 febbraio 2016

"Venerdì 19 febbraio alle 14 ora italiana si svela sul nostro sito la nuova vettura di F1". Così, attraverso il proprio account Twitter, la Ferrari ha annunciato la presentazione della nuova monoposto di Formula 1 per la prossima stagione mondiale. In realtà, in rete, già circolano le immagini della nuova livrea, che sarà più bianca, della vettura affidata a Vettel e Raikkonen. Ora non resta che aspettare...