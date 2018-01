Ferrari: Kvyat è il nuovo terzo pilota

10 gennaio 2018

Il ruolo di pilota sviluppatore che Kvyat occuperà alla Ferrari prevede sessioni al simulatore e possibili test in pista, anche se il programma di impiego del pilota russo non è stato specificato. Il nativo di Ufa, la cui parabola discendente è cominciata nel 2016 con la retrocessione dalla Red Bull alla Toro Rosso per far posto al nuovo talento Max Verstappen, era in corsa per l'ultimo sedile rimasto disponibile, quello in Williams, posto che è sempre più probabile sarà assegnato al suo connazionale Sergey Sirotkin.