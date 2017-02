Ferrari, il piano di Marchionne: "Comprare quote della F1"

2 febbraio 2017

Sergio Marchionne , presidente e amministratore delegato della Ferrari, ha aperto all'"o pportunità di acquisire una quota di Formula 1 da Liberty Media ", spiegando che sono stati avviati i primi contatti. Il gruppo Ferrari, dunque, valuta l'opportunità di investire nella F1, ma come ha spiegato Marchionne, sarebbe poco saggio investire senza avere chiarezza su cosa succederà dopo il 2020 alla scadenza del Patto della Concordia.

Ciò è emerso durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti 2016. Sulle sue aspettative per la Formula Uno dopo l'acquisto di Liberty Media Marchionne ha detto: "Mi aspetto che lo sport della F1 in generale faccia meglio, anche perché Liberty e Chase Carey conoscono molto bene il mondo dell'entertainment e sapranno rendere questo sport ancora più popolare. In questo la Scuderia Ferrari farà la sua parte".