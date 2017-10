Ferrari, il cambio di Vettel è salvo

3 ottobre 2017

Sollievo in casa Ferrari. Il cambio della SF70-H di Sebastian Vettel non ha subito danni evidenti nello scontro con Lance Stroll dopo la bandiera a scacchi del GP di Malesia. A Maranello non hanno riscontrato problematiche sul pezzo spedito da Sepang e quindi in Giappone sarà montato sulla vettura numero 5 nelle libere per un ulteriore test. C'è ottimismo e non si pensa alla sostituzione, quindi nessuna penalità in griglia a Suzuka.