Ferrari, ecco il conto salato da pagare

Un segnale pessimo per la Ferrari che ha sprecato il potenziale vantaggio su una Mercedes più vulnerabile rispetto al passato recente. Mercedes che, come ha dimostrato la seconda metà della scorsa stagione, ha una capacità di reazione fuori dalla norma. Così, nonostante il tradizionale smalto da rintracciare ancora, Hamilton ha messo il suo autografo in cima alla lista. Mentre Vettel ha già perso troppi punti. Fatto che potrebbe avere in peso fondamentale nell’economia del campionato. Tant’è che oggi l’accoppiata più in forma si ritrova a inseguire. Un paradosso pericoloso.