Ferrari, confermare Raikkonen era l'unica soluzione

Confermando Kimi Raikkonen la Ferrari ha scelto la strada più semplice e allo stesso tempo l’unica percorribile. Una decisione che ha inevitabilmente diviso la critica tra chi è pro o contro Kimi in rosso. La riconferma di Raikkonen a Maranello è stata dettata da due motivi fondamentali. Il primo riguarda l’assenza di alternative. Dal momento in cui la Ferrari ha iniziato a sondare il mercato la Red Bull ha blindato i suoi piloti quindi il panorama non era in grado di fornire opzioni logiche al sacrificio del finlandese, che per la cronaca sta mettendo in pista una stagione dignitosa nonostante le difficoltà della squadra. La squadra appunto.