Ferrari: che colpo, ma Raikkonen può diventare un problema

01/07/2018 di LUCA BUDEL

Clamoroso a Zeltweg! Dopo una settimana appena la Mercedes decide di sdebitarsi per il regalo di Le Castellet e ricambia la Ferrari lasciando tutte e due le macchine nelle vie di fuga. Una domenica da incubo per Bottas, fuori quasi subito, e per Hamilton, costretto al prematuro congedo dall’asfalto austriaco a una manciata di chilometri dal traguardo, mentre cercava di gestire la piazza quattro per limitare almeno i danni. Fa festa la Ferrari che non ha vinto ma che torna in testa al mondiale piloti con Vettel e pure in quello costruttori.