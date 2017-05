Ferrari, bambino piange per l'incidente di Raikkonen: il finlandese lo porta nei box

14 maggio 2017

Un piccolo sorriso per Kimi Raikkonen, un grande sorriso per un giovanissimo tifoso Ferrari che era scoppiato a piangere quando, al via, aveva visto il finlandese essere coinvolto nell'incidente che lo ha estromesso dal Gp di Montmelò. E così, dopo che la foto del piccolo ferrarista aveva fatto il giro del web, la Ferrari ha deciso di invitare il giovanissimo tifoso nei box. Con lui Kimi Raikkonen, che ha posato per delle foto e ha accolto il suo tifoso nella "casa" della rossa.