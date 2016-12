Ferrari, autocritica Vettel: "E' colpa mia"

16 aprile 2016

ll quarto posto nelle qualifiche non può soddisfare Vettel che uscito dalla sua Ferrari ha ammesso: "Non sono riuscito a fare un buon giro, sono partito con il piede sbagliato fin dal primo settore". Molta autocritica per il tedesco: "Potevo fare di più, c'era la possibilità della pole e non ce l'ho fatta, sono deluso. Credo che abbiamo una macchina forte e non ho fatto bene il lavoro che dovevo fare. Devo solo prendermela con me stesso''.