Ferrari, Arrivabene: "Raikkonen il migliore disponibile"

31 agosto 2015

Kimi Raikkonen era la migliore soluzione e quindi la Ferrari ha deciso di rinnovare al finlandese il contratto in scadenza a fine anno. Sembrava destinato a chiudersi il rapporto tra 'Iceman' e la Rossa ma le elevate richieste della Williams per lasciar partire Valtteri Bottas, il preferito a Maranello, hanno fatto fare marcia indietro al Cavallino e così è arrivata la decisione di trattenere Raikkonen.

"Non abbiamo confermato Raikkonen perchè è risultato il pilota preferito dagli appassionati (primo in una ricerca della GPDA Global Fan Survey, ndr) o perchè ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Il suo contratto è stato rinnovato perchè quando un team è nuovo serve trovare l'equilibrio migliore. Considero Kimi un campione, lavora bene con Vettel e fornisce un grosso contributo alla crescita della squadra", ha detto il team principal Maurizio Arrivabene. Il boss della Ferrari ha inoltre smentito che Raikkonen era l'opzione più economica sul mercato piloti: "Esistono i voli low costs ma di piloti a basso costo non ne ho visti molti. Questo vale per i giocatori, per i piloti e in generale per i migliori atleti delle diverse discipline".