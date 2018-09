Ferrari, Arrivabene punge Vettel: "Dovevamo mettere in mezzo Hamilton in partenza"

02/09/2018

"Io onestamente la partenza di oggi non l'ho vista come l'ha vista chi pensava a far passare Vettel - ha continuato il team principal della Rossa -. Troppo pericoloso dare un ordine di scuderia in partenza".



Poi ancora sul comportamento di Bottas in pista: "Il blistering di Raikkonen? Vi confermo che senza Bottas non sarebbe stato uguale. Qualsiasi ingegnere può confermarlo". Persa la battaglia di Monza, però per la Ferrari la "guerra" non è ancora finita. Anzi. "La macchina non è inferiore alla Mercedes - ha spiegato Arrivabene -. Mancano sette gare, restiamo calmi. I conti si fanno in casa propria. Parleremo e miglioreremo tutti". "Grazie a tutti, a Monza c'è stato un pubblico meraviglioso", ha aggiunto.



Infine di nuovo sugli ordini di scuderia: "Avremmo dovuto rispondere alla Mercedes allo stesso modo? Oggi sarebbe stato impossibile... Eventualmente lo si dà nel corso della gara. Ci siamo trovati con Raikkonen da solo a difendersi contro due avversari e non è stato facile".