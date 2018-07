Ferrari, Arrivabene: "Pole dedicata a Marchionne"

21/07/2018

"Io posso parlare per la Squadra Corse che è qui in pista a Hockenheim: della pole di oggi c'è la certezza, della gara di domani no. Quindi mi affido alla certezza: da parte di tutta la Squadra Corse dedichiamo a Sergio Marchionne la pole di oggi e in questo momento difficile "siamo vicini a lui e alla sua famiglia". Parole di Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari, dopo l'ufficializzazione del peggioramento delle condizioni di salute dell'ex presidente della Rossa.