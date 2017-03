Ferrari, Arrivabene: "Niente distrazioni"

27 marzo 2017

L'euforia per il successo di Sebastian Vettel in Australia è già alle spalle. In casa Ferrari c'è grande ottimismo per la stagione, ma si vuole tenere i piedi per terra. Così il team principal Maurizio Arrivabene ha dettato la linea: "Questa è solo la prima gara del campionato: ne mancano ancora 19 e ad ogni Gran Premio dobbiamo mantenere alta la concentrazione, evitando di distrarci e guardando già avanti, al prossimo GP in Cina".