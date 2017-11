Ferrari, amarezza Vettel: "La delusione è tanta"

9 novembre 2017

La conquista del titolo piloti di Lewis Hamilton in Messico ha lasciato il segno in casa Ferrari. E Sebastian Vettel non nasconde il grande rammarico per come è andata la stagione della Rossa. "La delusione è stata tanta, ma è il momento di voltare pagina: altra pista, altra gara - ha spiegato il tedesco, che ora vuole concentrarsi sul Gp del Brasile -. Ci sono ancora due gare e un secondo posto da difendere".