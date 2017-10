Ferrari, affondo di Montezemolo: "Parlare è facile, vincere è difficile"

3 ottobre 2017

Gli ultimi risultati altalenanti in Formula 1 della Ferrari non sono passati inosservati a Luca Cordero di Montezemolo, che coglie al balzo l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Parlare è facile, vincere è difficile - ha spiegato l'ex presidente della Rossa -. Credo che adesso tutti se ne rendano conto". "Il Mondiale è difficile, ma mancano ancora cinque gare e con questa macchina è giusto crederci", ha aggiunto.