Ferrari, 70 anni di un mito immortale

12 marzo 2017

Il 12 marzo del 1947 Enzo Ferrari mise in moto il suo mito. Accendendo la 125 S, la prima vettura a portare il suo nme, il Drake diede il via a una storia immortale. Oggi, a 70 anni di distanza, iniziano le celebrazioni ufficiali per il suo anniversario. Con un video rievocativo che vede proprio la 125 S varcare di nuovo i cancelli di Via Abetone Inferiore e consegnare un testimone ideale proprio alla LaFerrari Aperta, icona rappresentativa dell’anniversario di Maranello.