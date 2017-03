Ferrari: 553 giorni dopo, il "rischio" autarchia ha pagato

Sono serviti 553 giorni per tornare a sorridere: 553 giorni, un’eternità in Formula 1, soprattutto quando porti in giro per il mondo la griffe del Cavallino Rampante. Dopo la vittoria a Singapore, 20 settembre 2015, Vettel e la Ferrari sono entrati passo dopo passo in una sorta di girone infernale. Progetti infelici, sviluppi controproducenti e la Mercedes che volava avevano portato il morale del gruppo ai minimi storici. Poi la svolta, rappresentata dalla rivoluzione avviata da Sergio Marchionne nell’estate del 2016.