Ferrari, Raikkonen: "Una delusione, fa male a tutti a noi"

1 ottobre 2017

Kimi Raikkonen non è neanche riuscito a prendere il via del GP di Malesia. La Ferrari del finlandese ha accusato problemi nel giro di schieramento: "Non sappiamo cosa sia successo, dovremo analizzare i dati". Il pilota ha così dovuto abbandonare la seconda posizione in griglia: "È una delusione, fa male a tutti noi. Ora non c'è nulla che possiamo cambiare. Ero sicuro di avere una buona macchina per la gara".

Poche parole, come al solito. Amaro Iceman dopo la sua domenica nera: "Problemi di affidabilità a entrambe le Ferrari? Non lo so, dobbiamo analizzare - ha aggiunto il finlandese - Sicuramente arriveremo a qualche conclusione ma al momento è inutile".



Anche Maurizio Arrivabene non nasconde la sua delusione, rimandando a un pronto riscatto. "Per tutto il weekend, la nostra macchina ha mostrato di avere un passo estremamente competitivo. Lo evidenziano i risultati delle libere, la prima fila in qualifica di Kimi e la straordinaria rimonta di Seb in gara, dall'ultima alla quarta posizione. Con tutto questo, il GP della Malesia è stato il più difficile dell'anno: abbiamo avuto a che fare con problemi che andranno analizzati a fondo e che hanno impedito a Sebastian di qualificarsi e a Kimi addirittura di partire. La squadra ha lavorato senza mai perdere la concentrazione, con uno sforzo eccezionale al box e una strategia impeccabile in gara. Un motivo in più per crederci: abbiamo le vetture, gli uomini, i piloti, i mezzi e lo spirito per lottare fino in fondo", le parole del team principal.