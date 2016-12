Ferrari, Raikkonen: "La cena con i piloti? Avevo del lavoro da fare per la gara"

14 aprile 2016

Raikkonen è reduce dal secondo posto del Bahrain: "Siamo ancora positivi riguardo al pacchetto che abbiamo costruito durante l'inverno, la nostra idea non è cambiata anche se le prime due gare non sono state ideali, sono arrivati due podi ma anche due ritiri e non è quello che vogliamo. C'è ancora del lavoro da fare ma la velocità c'è, non magari in qualifica se andiamo a vedere le ultime prestazioni, ma abbiamo un buon pacchetto che dobbiamo cercare di migliorare e sfruttare al massimo".



Le condizioni mutevoli del meteo a Shanghai non lo spaventano: "Qui spesso è piovuto, ma anche in Australia abbiamo avuto condizioni meteorologiche mutevoli. Niente di drammatico, ci saranno più emozioni e più difficoltà. Spero solo che piova nel momento giusto e non a sprazzi o a metà". Sulla possibilità che sia l'ultimo GP in Cina commenta: "Credo che sia una buona gara. Per un pilota è abbastanza buona. ma non siamo noi a scegliere. E' sempre una questione di soldi".



Una battuta anche sul divieto delle comunicazioni radio con il muretto: "In gara possono esserci dei piccoli problemi e le regole possono avere un impatto perché in caso di problemi avremo più difficoltà a ripararli da soli. Ma da parte mia meno radio è ovviamente un bene, in alcune gare magari servirebbe discutere di più con il team, ma in queste due è andato tutto bene".