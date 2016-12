F1, Yas Marina: Vettel davanti a tutti nelle libere 3

26 novembre 2016

Il momento decisivo della stagione si avvicina, la tensione tra i due sfidanti sale e alla fine ne approfittano Ferrari e Red Bull. Nico Rosberg (+0.393) continua nella sua strategia di marcatura a uomo, replicando a ogni tempo di Hamilton (+0.290) per portarsi sempre a pochi millesimi di svantaggio. Con le gomme supersoft a inizio turno il divario è di +0.056, mentre con gomma da qualifica ci sono 103 millesimi a separare le due Mercedes. Molto probabilmente la scuderia tedesca ha girato giù di potenza per evitare qualsiasi problema meccanico, che è l'unica cosa che da Toto Wolff in giù si vuole evitare a tutti i costi. Un brivido l'ha regalato Hamilton quando in un team radio ha affermato di aver "perso potenza". L'inglese è rientrato ai box, ma i meccanici non hanno rilevato nessun problema degno di nota.



La Ferrari dopo gli ottimi tempi del venerdì sera replica anche con il sole del Medio Oriente a picchiare sull'asfalto, un segnale davvero positivo che lascia ben sperare per le qualifiche che si correranno con il buio e le temperature più basse. Anche Verstappen contribuisce a rendere più thrilling questo finale di Mondiale andandosi a prendere la prima fila virtuale insieme a Vettel. Anonimo finora Daniel Ricciardo che chiude la sessione con un secondo di ritardo. I favoriti per la pole position rimangono sempre le Mercedes, ma con la tensione che fa tremare i polsi di Hamilton e Rosberg è lecito attendersi eventuali sorprese.