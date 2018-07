F1, Wolff omaggia Marchionne: "Mancherà a me e a tutto il Circus"

27/07/2018

Wolff ha parlato di Marchionne anche dal punto di vista strettamente personale: "Per quanto mi riguarda è stato un punto di riferimento, mi ha dato una direzione da seguire. Era un rivale sul circuito, abbiamo vissuto grandi battaglie perché in questo sport tutti vogliamo vincere. Lui però sapeva anche guardare oltre, con lui il quadro generale veniva sempre prima ed era fondamentale la cooperazione. Manca personalmente a me e mancherà a tutta la Formula 1".