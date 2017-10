F1, Williams: Kubica in pista a Silverstone per un test

3 ottobre 2017

Robert Kubica scenderà in pista questo mese per un test con la Williams, continuando così ad inseguire l'obiettivo di un ritorno in Formula 1 dopo sette anni di assenza. Sebbene al momento non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte della scuderia inglese, secondo molte indiscrezioni il polacco potrebbe scendere in pista a Silverstone dopo il weekend del GP del Giappone.