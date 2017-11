F1, Williams allo scoperto: "Stiamo trattando con Kubica"

21 novembre 2017

La Williams esce allo scoperto e annuncia che sta trattando con Robert Kubica per la prossima stagione. Per ora però non è ancora tempo di annunci. La scuderia ha voluto infatti precisare che al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva a riguardo. "Anche se sono in corso alcune trattative con Kubica, resta ancora da decidere chi sostituirà Massa", si legge in un comunicato ufficiale della Williams.