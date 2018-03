F1, Vettel: "Vogliamo il titolo a Maranello"

1 marzo 2018

Sebastian Vettel rimanda ai test della prossima settimana il primo bilancio sulla nuova Ferrari per il prossimo Mondiale di F1. "E' stata una settimana difficile per tutti, viste le basse temperature. Quindi le risposte che possiamo dare oggi sono limitate. E' difficile dare giudizi in queste condizioni. Abbiamo capito come va la macchina, ma ci servono più giri. E' per questo che abbiamo bisogno di stare in pista", ha detto il tedesco.