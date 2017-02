F1, Vettel: "Tanto lavoro dietro alla nuova Ferrari"

24 febbraio 2017

Sebastian Vettel ha accolto la neo arrivata in casa Ferrari con poche parole prima di scendere in pista a Fiorano per toccare con mano la bontà, si spera, della SF70H. "Penso al tanto lavoro dietro questa macchina, al lavoro di tante persone. E' bello oggi essere qui tutti insieme: è bello quando ci si mette tutti insieme", ha commentato il tedesco nel giorno del battesimo della monoposto di Maranello.

Dal canto suo, Kimi Raikkonen ha raccolto impressioni positive dall'esordio al volante. "Non andiamo certo al massimo nei primi giri, ma la macchina sembrava a posto. Ovviamente è solo il primo contatto, faremo altri giri, ma il vero lavoro inizia solo nei test a Barcellona. Ma finora tutto bene e partiamo da qui. Mi piace l'aspetto di questa macchina, molto diversa da quella dello scorso anno per via delle novità regolamentari. La squadra ha fatto un lavoro fantastico in ogni piccolo dettaglio. Come ho detto, ha un gran bell'aspetto ma vedremo come andrà dopo averla provata a Barcellona nei test", il suo primo bilancio.