F1, Vettel: "Su una pista nuova si potrebbe fare la differenza"

18 giugno 2016

Sulle possibilità di sorpasso sul circuito di Baku, Vettel ha sottolineato che "il rettilineo è lunghissimo, quanto sarà semplice o difficile lo vedremo in gara. E' sempre possibile superare". Non si accontenta, invece, Kimi Raikkonen. "Credo che avremmo potuto fare meglio, ma se vediamo venerdì o stamattina, non è male. Nelle libere non è stato semplice, abbiamo trovato un bilanciamento migliore per la macchina, andava molto più veloce. Poi se trovi le bandiere rosse con l'ultimo set di gomme il giro ne risente. E' la prima volta che corriamo qui, ovviamente il circuito non è tra i più semplici quindi immagino che succederanno parecchie cose in gara. Vedremo", il suo commento.