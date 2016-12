F1, Vettel: "Speravo di poter prendere Hamilton"

11 ottobre 2015

"Se l'anno prossimo potremo lottare per il titolo? Lo spero, è il nostro obiettivo. Vogliamo andare meglio e fare del filo da torcere alle Mercedes. Ci stiamo avvicinando gradualmente", ha aggiunto. Sul secondo posto finale: "E' una bella cosa, anche se so che Nico ultimamente è staot un po' sfortunato. Per adesso cerchiamo di battere una Mercedes, poi punteremo a riuscirci con entrambe".

Poteva salire sul podio Kimi Raikkonen, ma la gara del finlandese si è decisa con lo scontro all'ultimo giro. "Avevo provato a superare Bottas nello stesso posto in precedenza. Una volta deciso di entrare non potevo più tirarmi indietro. Non so se lui mi abbia visto, stava prendendo l'interno e a quel punto non sapevo più dove poter andare. Era una buona opportunità, non credo di aver fatto una cosa pazzesca. La macchina andava bene, ma era difficile superare perché gli altri davanti erano molto veloci", ha detto. Dal canto suo Valtteri Bottas non ha voluto fare troppa polemica. "Sono molto deluso, ho fatto di tutto e poi ho chiuso con zero punti. Alla curva 3 ho visto che Kimi er alontano e sapevo che con una traiettoria normale non mi poteva superare. Alla curva 4, invec,e mi ha colpito da dietro, tutto qua", la sua laconica analisi.

Il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, comunque, difende il suo pilota: ''Seb ha fatto una gara molto molto molto buona. Tutta la gara è stata un po' al cardiopalmo, però, rispetto a quello che ci aspettavamo qua, siamo andati bene. Kimi? E' stato un incidente di gara. Intanto continuiamo a fare le prove per le gare del 2015, poi nel 2016 vedremo. Comunque sì, oggi la macchina volava''.