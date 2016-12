F1, Vettel soddisfatto: "Ottima stagione, ma nel 2016 batteremo le Mercedes"

26 novembre 2015

Nonostante la stagione non sia ancora finita, Vettel sembra essere già proiettato nel 2016: "La Mercedes rimane ancora la favorita. Il nostro obiettivo è quello di cambiare la situazione. Abbiamo fatto grandi passi, ci siamo avvicinati a loro, ma, almeno per il momento, non siamo ancora ai loro livelli", ha commentato il ferrarista.



La rinascita della Scuderia è stata durante le ultime fasi del 2014, quando presidente, team principal e capo ingegnere lasciarono Maranello per dare spazio a nuove forze. Lo stesso Vettel è arrivato in Ferrari al posto di Fernando Alonso. Per il tedesco è stato il clima perfetto per iniziare un nuovo progetto con la squadra: "Ora noi possiamo essere estremamente felici guardando i passi in avanti che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno", ha aggiunto Vettel.



"In termini di morale, ognuno è determinato a fare sempre meglio. Abbiamo affrontato un grande cambiamento durante l'inverno, con un nuovo team e ruoli diversi all'interno dello stesso e le cose non state sono facili da gestire, soprattutto all'inizio. Siamo riusciti a migliorare la vettura, il motore e la power unit. Possiamo soltanto essere molto felici".



"La Mercedes - ha continuato Seb - non ha vinto per il motore o per la macchina. Ma per un insieme di cose che si è rivelato un successo. Dopo quattro anni al vertice, è stata una stagione difficile per me. E' stato difficile trovare subito ritmo. Cambiare squadra è stata una sfida enorme, ma me la sto godendo tutta", ha poi concluso il tedesco.