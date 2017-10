F1, Vettel si arrende: "Per il Mondiale ora è dura"

8 ottobre 2017

"Box Sebastian, box. We retire the car". E' finito così, nel modo più amaro e doloroso, il GP del Giappone di F1, che ha sancito l'uscita di scena di Vettel dalla lotta per il Mondiale con Hamilton. "Non era la nostra giornata. Abbiamo avuto un piccolo problema che ne ha creato uno più grande. Il Mondiale? Non serve un genio in matematica per capire che è dura.", ha detto il tedesco della Ferrari dopo aver salutato i tifosi in tribuna.

"Sono state settimane stancanti, ora dobbiamo tornare a casa a riposarci. Abbiamo un pacchetto per far bene nelle ultime quattro gare", ha aggiunto. La domenica si era messa male sin prima del via: " Mi ero accorto di avere scarsa potenza già in formazione, forse un problema di accensione. Abbiano cercato di resettare per stare lì, ma non si poteva fare nulla".



Il quinto posto in rimonta di Kimi Raikkonen, non ha cancellatola delusione Ferrari. "La posizione di partenza non era ideale. Sono scattato abbastanza bene con le gomme soft e al primo giro ho cercato di recuperare: ma nel tentativo di superare una Renault sono andato largo e ho perso posizioni, così ho dovuto ricominciare da capo. Il feeling con la macchina è stato un po' strano per tutta la gara, non era bilanciata perfettamente, in alcuni giri andava bene e in altre era più difficile da guidare. Alla fine, il risultato non è proprio il massimo", ha raccontato il finlandese. Sui guai di Vettel: "Non so cosa sia successo: negli ultimi anni abbiamo fatto, come squadra, tanti progressi: ma adesso, per chissà quale ragione, sembra che i problemi tecnici escano dal nulla. E' strano, le macchine vanno benissimo e poi, alla domenica, accade qualcosa di inaspettato. Su questo fronte dobbiamo ancora lavorare; poi daremo il massimo fino all'ultimo giro dell'ultima corsa e vedremo come va a finire".