F1, Vettel: "Questa vittoria è per Jules, aveva la Ferrari nel futuro"

26 luglio 2015

"Grazie Jules, questa vittoria è per te. Sarei sempre nei nostri cuori". Sebastian Vettel ha dedicato a Bianchi il trionfo ungherese, non prima di aver ringraziato la Ferrari come fatto dopo la vittoria di Sepang, aggiungendo "un'altra bandiera a Maranello". "E' stata una settimana incredibilmente difficile per tutti ed è giusto dedicare questo risultato a Jules, che prima o poi sarebbe entrato nella famiglia Ferrari", ha ribadito sul podio.

"Quando è uscita la safety-car non è stata la cosa più opportuna, ma ha reso la gara più interessante. Era cruciale prendere subito la prima posizione, la macchina era difficile, ma bellissima da guidare. Ringrazio la squadra, tutto ha funzionato alla perfezione dopo i problemi di venerdì", ha aggiunto. Di umore opposto il povero Kimi Raikkonen. "Aspetti positivi? Che si va in vacanza... Nel complesso nella prima metà di stagione ho avuto un'ottima velocità, ma anche tanta sfortuna, errori e problemi. Succede sempre qualcosa. Dobbiamo risolvere questi piccoli problemi per svoltare, ci serve anche un po' di fortuna per ottenere risultati migliori. Ma è la vita", le sue parole, come sempre glaciali.