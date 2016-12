F1, Vettel promuove il nuovo motore: "Funziona come ci aspettavamo"

5 giugno 2015

Come sempre le prove del venerdì vanno prese con le molle (2° Vettel, 3° Raikkonen a oltre 3 decimi da Lewis Hamilton), soprattutto quando (come a Montreal) condizionate dalla pioggia, ma il motore evoluzione della Ferrari fa ben sperare i tifosi della Rossa. "Il passo gara? E' difficile giudicare - ha ammesso Vettel - è pur sempre un venerdì. Non so cosa hanno fatto le Mercedes, dobbiamo cercare di capire per domenica. Con la pioggia non è stata una situazione ideale".



Anche Raikkonen predica prudenza: "Non abbiamo girato abbastanza per tirare conclusione sulla distanza dalle Mercedes, siamo più o meno lì ma dobbiamo aspettare e vedremo".