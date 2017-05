F1, Vettel: "Potevo fare meglio"

13 maggio 2017

Sebastian Vettel si mangia le mani per aver mancato la pole di un soffio, ma rende anche merito alla squa squadra. "Potevo fare un pochino di più, ma Hamilton mi ha battuto. Il primo giro in Q3 non mi ha soddisfatto, nel secondo ho fatto meglio, ma non è bastato per la pole. Grazie ai meccanici che hanno fatto un miracolo per farmi ripartire montando il motore in meno di due ore", ha detto a caldo il tedesco.