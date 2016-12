F1, Vettel: "Piedi per terra e realismo"

21 agosto 2015

Nonostante il decimo tempo al termine della giornata di prove libere a Spa, Sebastian Vettel sembra sereno in vista della gara di domenica. "E' bello essere qui dopo l'ultima vittoria in Ungheria, ma bisogna tenere i piedi per terra ed essere realisti. Cerchermeo di fare il nostro meglio. Non vedo l'ora di correre la gara e poi di andare a Monza", ha commentato il ferrarista, atteso all'esame qualifiche.

Stavolta ha fatto meglio di lui Kimi Raikkonen, a cui l'aria del Belgio sembra fare bene visto che qui ha già vinto quattro volte. "Aver vinto prima non è un vantaggio. Cercheremo di fare delle buone qualifiche e poi vedremo domenica. Per ora non è andata troppo male. Il blistering? Ne ho avuto un po' all'anteriore, me niente altro", le parole di "Iceman". Se Rosberg, si è preso un bello spavento, Lewis Hamilton ha vissuto un venerdì tranquillo, anche se alle spalle del compagno di team. "Io non ho avuto problemi, le gomme sono andate benissimo - ha spiegato subito - . Nessun degrado particolare, per fortuna tutto normale. Il bilanciamento era buono, ero a mio agio. Mercedes e Ferrari sono molto vicine, sarà una gara interessante".