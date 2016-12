F1, Vettel: "Perso tempo per qualche problema"

24 luglio 2015

Sebastian Vettel ha vissuto un venerdì difficile in Ungheria, anche se resta positivo. "Nel complesso non è stata la migliore delle giornate, sia io, sia Kimi abbiamo perso del tempo per qualche problema e non abbiamo girato come voluto. Speriamo di riuscire a cancellare gli errori commessi e trovare un buon ritmo fin dal mattino. Le Red Bull? Un po' ce lo aspettavamo, aveva fatto dei passi avanti già a Silverstone. Ma è solo venerdì", ha detto.