F1, Vettel ottimista: "Dovremmo vedere una Ferrari ancora più forte"

13 maggio 2016

Sebastian Vettel aspetta prima di dire che la Ferrari potrà lottare per la vittoria a Barcellona. "E' solo venerdì, dobbiamo essere cauti. Le prime impressioni sul passo sono buone, confermarle dipenderà anche dagli altri. Comunque dovremmo avere una Ferrari ancora più forte. Il pomeriggio è stato più complicato, non positivo come al mattino. Ma possiamo lavorare e migliorare. Non è stata una giornata perfetta, ma andrà meglio", ha detto.

Kimi Raikkonen mantiene la sua flemma scandinava, non lasciandosi andare a facili entusiasmi. "Abbiamo iniziato meglio, qui è più facile far funzionare le gomme rispetto a Sochi. E' stata una buona giornata, ma c'è da lavorare per arrivare al 100%. E' difficile fare tutto in modo perfetto. Se siamo più vicini alle Mercedes? E' solo venerdì, un buon venerdì, però bisogna vedere cosa hanno fatto loro. Possiamo miglioare in alcuni settori", le sue parole.