F1, Vettel: "Ottima seconda fila, coglieremo ogni opportunità"

14 novembre 2015

Seconda fila conquistata e obiettivo raggiunto per le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen . I due piloti del Cavallino sono riusciti a rimanere molto vicino alle Mercedes, comunque irraggiungibili, di Rosberg e Hamilton. Domani lotteranno sicuramente per il podio e, chissà, anche per qualcosa in più. Entusiasmo anche ai box per l'ottima prestazione della squadra e i progressi fatti rispetto al venerdì.

Il tedesco è soddisfatto del 3° posto: "Nelle Q2 ci eravamo avvicinati molto, alla fine partiremo dietro le Mercedes. Avevamo un po' di speranze, certo, ma Nico aveva fatto degli errori e quindi sapevo che il Q3 sarebbe stato difficile. La terza posizione è quella ottimale per noi, soprattutto considerando le Williams che sono state molto competitive. Siamo migliorati molto rispetto a ieri anche in ottica gara. Domani sarà interessante per la gestione gomme". Vettel è molto carico e ottimista: "Venerdì abbiamo avuto un passo costante, daremo tutto quello che abbiamo. Quest'anno abbiamo sorpreso molte persone, anche noi stessi. Non ci aspettiamo miracoli, ma speriamo di mettere un po' di pressione ai primi due e se ci saranno delle opportunità noi cercheremo di coglierle".



Anche Raikkonen sembra essere soddisfatto della sua prestazione, nonostante la quarta posizione sia stata conquistata solo grazie alla penalità di 3 posizioni data a Bottas: "Non è mai facile preparare una gara, vediamo cosa possiamo fare. Ho fatto dei piccoli errori: sono andato largo alla curva 11 nell'ultimo giro, ma la macchina nel complesso ha funzionato bene. Non posso sapere come sarà il passo, lo vedremo in gara".