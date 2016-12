F1, Vettel: "Non sono stato abbastanza veloce, possiamo fare meglio"

13 novembre 2015

Sebastian Vettel non è del tutto soddisfatto di come è andata la prima giornata di prove libere in Brasile. "Tutti stanno facendo fatica con le gomme, è piuttosto complicato farle funzionare bene, di sicuro è peggio dello scorso anno. La pista è scivolosa, anche se lo è per tutti. Per quanto mi riguarda ho fatto il meglio possibile, ma non sono stato abbastanza veloce. Possiamo fare meglio", ha ammesso il ferrarista.

Anche Kimi Raikkonen non è troppo contento. "Nel complesso è stata una giornata non bellissima. Nella prima mezz'ora della mattinata ho fatto dei test aerodinamici, poi ho avuto un problema di assetto e mi sono girato. Nel pomeriggio sono successe tante cose quando sono uscito in pista. E' stata una situazione un po' confusa. Non è andata male sul giro secco, ma non bene come avrebbe dovuto. Il passo gara mi sembra a posto, ma faticavo ancora un po'", le sue parole.



Tutto sereno in casa Mercedes, dove il più sorridente di tutti è Nico Rosberg. "E' andata abbastanza bene, ma sitamo parlando solo del venerdì. C'è meno aderenza del solito, l'asfalto è un po' rovinato e la gomma non tiente. Bisognerà essere creativi e trovare nuove traiettorie. Mi sono trovato bene sia per la qualifica, sia per la gara. Stiamo provando tante cose per l'anno prossimo", ha commentato. Nonostante una vigilia agitata, sembra sereno anche Lewis Hamilton. "L'aderenza è piuttosto buona, non è andata male - ha detto al contrario dei colleghi - . Ho provato cose per il 2016, anche nelle seconde libere. Non ho cambiato niente tra le due sessioni, di sicuro farò dei cambiamenti per domani perché è stato uno svantaggio".