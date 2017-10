F1, Vettel non si arrende: "Mondiale possibile"

5 ottobre 2017

La settimana della Rossa si è aperta con la buona notizia del cambio, che non è stato danneggiato nell'incidente con Stroll e che quindi non andrà sostituito, evitando così la penalizzazione di 5 posti in griglia. E"' un sollievo sapere che il cambio sia a posto, abbiamo un buon pacchetto e una macchina veloce - ha spiegato Vettel -. Inoltre abbiamo analizzato i problemi avuti in Malesia e abbiamo avuto le risposte che cercavamo per evitare che ricapiti".



Il campione tedesco è tornato sulla collisione con Stroll nel giro d'onore a Sepang. "Non ho parlato con Lance, è stato di certo un incidente non necessario, credo che lui non stesse guardando e diciamo che se cambi traiettoria devi farlo...".



Ora la parola d'ordine è una sola: "Riscatto". Anche se è difficile non mangiarsi le mani per le gare in Malesia e Singapore. "Sono certo che avessimo un bel passo nelle ultime due gare e che avremmo potuto vincerle, ma non abbiamo ottenuto quanto desiderato e non certo per colpa del nostro ritmo".



Vettel risponde a distanza alle frecciate di Marchionne. ("La squadra è molto giovane e sta ancora imparando come gestire le cose e poi la qualità della componentistica non è al livello necessario", ndr), smorzando ogni tensione: "Ho sentito quello che ha detto dalla stampa, non da lui. Le cose però vanno messe nel giusto contesto: c’è la voglia di andare a fondo e rifarsi, ma nella squadra non c'è panico".