F1, Vettel non salterà il Gp del Brasile: lettera di scuse e ammonizione

1 novembre 2016

Nessuna squalifica, ma solo un' ammonizione . Sebastian Vettel non dovrà saltare il Gp del Brasile per l'ormai famigerato "vaffa" al direttore di corsa del Gp del Messico Charlie Whiting. Il pilota della Ferrari ha indirizzato una lettera di scuse al presidente della Fia, Jean Todt. Come spiega la Bbc il tedesco si era già scusato con Whiting al termine della gara in Messico.

Vettel era stato retrocesso dal terzo al quinto posto per un sorpasso giudicato pericoloso su Ricciardo, e in gara era stato 'colto' mentre imprecava contro i giudici di gara per una mancata penalità a Verstappen. La lettera di scuse, sottolinea la Bbc, fa parte della politica conciliatoria di Todt, più morbida rispetto alla linea sanzionatoria del suo predecessore Mosley. Ora è attesa la presa di posizione della Fia, che dovrebbe informare di aver ricevuto la lettera e di voler considerare tutta la questione anche alla luce di questo nuovo sviluppo: in pratica, invece di una squalifica Vettel dovrebbe incappare in un cartellino giallo.