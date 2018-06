F1, Vettel: "Non ci sono motivi per non andare bene in Francia"

21/06/2018

Il ferrarista tedesco, reduce dalla vittoria in Canada, ha aggiunto: "L'asfalto è nuovo e anche la pista lo è, almeno in parte. Il fatto che siamo stati competitivi finora nella maggior parte delle gare ci dà maggior fiducia per le prossime. Ci concentreremo sulle prossime gare, passo dopo passo. Non vedo l'ora di correre qui".



Il finlandese ha replicato: "Come ogni giovedì, è difficile fare previsioni, ma il tempo è bello e sicuramente giocherà un ruolo importante. Nessuno sa davvero quello che accadrà e come si comporteranno gli pneumatici. Vediamo come andrà domani e speriamo che sia una gara emozionante. Il tracciato? Credo che sia bello avere un nuovo posto dove gareggiare. Questa pista non è del tutto nuova, ci ho guidato qualche anno fa e abbiamo fatto dei test di pneumatici nel 2016, ma ovviamente è tutto diverso quando si viene qui per una gara. Allora il disegno del circuito era diverso, ma l'ultima parte è sempre la stessa".