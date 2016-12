F1, Vettel: "Mercedes veloci, speriamo di riavvicinarci"

Qualche preoccupazione in casa Ferrari dopo la prima giornata di prove al Montmelò. Sebastian Vettel, in particolare, è rimasto impressionato dalla velocità delle Mercedes in ogni condizione. "Non so se il gap con loro sia cresciuto, lo vedremo in qualifica e soprattutto in gara. Di certo sono veloci, nettamente più veloci di tutti gli altri. Sono di gran lunga i migliori, speriamo solo di poterci riavvicinare", ha detto il tedesco.