F1, Vettel: "Mercedes troppo veloci"

10 maggio 2015

Kimi Raikkonen dal canto suo fa un'analisi dettagliata di questi tre giorni. "Non so perché non siamo riusciti a prendere le Williams. Appena arrivi dietro a un avversario, la macchina si comporta molto peggio, è più difficile da guidare. Superare era complicato, anche perché loro erano molto veloci sul rettilineo. Non aver utilizzato le novità è stata la cosa migliore per tutti, abbiamo potuto fare il paragone tra cose vecchie e nuove. Ero pronto a correre il rischio, forse sarebbe stato meglio usare le novità, ma ora lo sappiamo. E' un risultato discreto, dobbiamo fare un lavoro migliore, avere un weekend senza problemi perché tutto funzioni al meglio come in precedenza", il suo parere. Il più arrabbiato di tutti, così, sembra essere il team principal Maurizio Arrivabene, che non nasconde la sua delusione: "Non sono per niente soddisfatto. Non è stata una buona gara, siamo onesti, anche se abbiamo fatto un podio, un altro podio, però, il distacco è grande e, quindi, ci vuole ancora molta umiltà e andare avanti. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti ha molte possibilità di sviluppo, per cui, c'è ancora molto da fare".