F1, Vettel: "Mercedes? Ho un contratto con la Ferrari"

5 dicembre 2016

Sebastian Vettel ha tranquillizzato i tifosi della Ferrari , allontanando le voci che lo vorebbero tra i papabili per prendere il posto di Rosberg alla Mercedes già dalla prossima stagione. "Penso che non sia un grande segreto che sia io che Kimi (Raikkonen, ndr) abbiamo un contratto per il prossimo anno. Così credo sia tutto chiaro", ha detto il pilota tedesco in occasione delle Finali Mondiali a Daytona.

"Non so quali siano i loro piani", ha aggiunto riferendosi ai programmi di Stoccarda per trovare un compagno da affiancare a Hamilton. Di sicuro Vettel sembra avere le idee chiare per il futuro: "Noi dobbiamo pensare al prossimo anno, ci sono tante cose che cambieranno così siamo già abbastanza impegnati su noi stessi. Siamo molto fiduciosi per il prossimo anno. Credo di aver capito già nel mio primo anno qui cosa vuol dire essere un ferrarista, l`ho sempre percepito nei suoi aspetti positivi. Sono qui per far bene, per vincere. Non sono felice di arrivare secondo, terzo, quinto o settimo. Credo ci sia stata un po' di delusione dopo l`avvio di stagione, ma non penso c`entri nulla con l'essere in Ferrari".