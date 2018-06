F1, Vettel: "Macchina fantastica, gran giro"

14 aprile 2018

"Nel primo tentativo avevo fatto qualche errore, avevo perso il posteriore alla terza e alla sesta curva, mi mancava qualcosa e sapevo che se avessi fatto un giro in ordine... Non ci aspettavamo di essere così forti paragonati soprattutto a Mercedes e alle Red Bull, domani le previsioni parlano di sole, l'asfalto sarà caldo, quindi vedremo come andranno le cose", ha aggiunto parlando della sua caccia alla pole.



Un Kimi Raikkonen apparso in grande forma è pronto a dare battaglia in gara. "Non è andata male, però non abbastanza per fare la pole. Il secondo posto non è esattamente quello che volevo, ma domani proveremo a far meglio. Cercheremo di migliorare, sicuramente sarà una gara lunga, dovremo tenerci fuori dai problemi, dopo vedremo cosa riusciremo a portare a casa. La vittoria? L'obiettivo e' quello, ma innanzi tutto dobbiamo fare una gara pulita e cercare di sfruttare al massimo le opportunità che avremo", ha spiegato il finlandese.



In Casa Mercedes, invece, regna un po' di preoccupazione. "Credo che sia stata una giornata piuttosto lineare, in qualifica abbiamo capito a mano a mano le gomme. Evidentemente le Ferrari avevano un grip migliore di noi", le parole di Valtteri Bottas.



Anche Lewis Hamilton si attende una domenica tutta in salita: "Venerdì siamo andati bene, oggi faceva molto più fresco e non abbiamo trovato la temperatura delle gomme. Alla fine la Ferrari aveva una potenza maggiore, soprattutto in qualifica, e questo le ha portate avanti a noi. Dobbiamo lavorare sodo, domani sarà una giornata molto diversa farà molto più caldo, daremo tutto quello che abbiamo. In condizioni di caldo la Ferrari è sempre stata molto forte, però l'ultima volta lo siamo stati noi. Vedremo come andrà".