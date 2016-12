F1, Vettel: "Long-run abbastanza positivo"

8 luglio 2016

Sebastian Vettel mostra ottimismo dopo la giornata di prove libere. "E' stato un pomeriggio contrastante: all'inizio non è andata bene, poi il lung-run è stato abbastanza positivo. C'è bisogno di lavorare per migliorare la macchina, ma come base abbiamo capito parecchie cose. Il rinnovo di Raikkonen? E' la decisione giusta, dobbiamo recuperare e spingere tutti nella stessa direzione", ha detto il tedesco.

"Non vedo alcun motivo per non essere soddisfatto del rinnovo di Kimi. Stiamo entrambi mettendo da parte i nostri interessi personali per il bene della squadra", ha aggiunto Seb. Dal canto suo Kimi Raikkonen liquida la vicenda rinnovo con una battuta delle sue. "Adesso sarà più semplice perché metteranno di farmi questa domanda. Io sono contento di essere qui, lo ripeto", ha risposto. Sulla giornata: "Con le gomme dure non abbiamo avuto particolari problemi, ma è stato più complicato perché le condizioni erano difficili. Sappiamo però che stiamo migliorando, nel pomeriggio è stato più semplice. Sono certo che potremo migliorare, siamo ottimisti".