F1, Vettel: "Le Mercedes più lontane, ma niente panico"

Sebastian Vettel non si fa illusioni per il GP di Spagna: non sarà facile tenere il passo delle Mercedes. "E' un'ottima cosa confermare che siamo dietro di poco, anche se rispetto ad altre volte la distanza sembra essere maggiore. Spero che in gara potremo avvicinarci e restare con loro il maggior tempo possibile. Forse loro qui faticano un po' meno, ma non andrei nel panico per questo", ha commentato il tedesco della Ferrari.