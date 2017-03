F1, Vettel: "La Mercedes non mi spaventa, ma siamo realisti"

24 marzo 2017

Piedi per terra in casa Ferrari, con Sebastian Vettel , che aspetta il resto del weekend per capire a che punto è nel duello con la Mercedes. "Onestamente non mi soffermo solo sul tempo. Non sono contento del bilanciamento, non è ancora quello che voglio. Spaventati dal passo gara Mercedes? E' presto, noi possiamo farei dei passi avanti. Siamo sempre statri realisti, vedremo quando tutti mostreranno il loro potenziale", ha detto il tedesco.

"In mattinata ho avuto un piccolo problema che mi ha tenuto fuori a lungo dalla sessione, ma poi non è andata male", ha spiegato. Stesso pensiero, in sintesi, per Kimi Raikkonen, anche lui in attesa di riscontri più significativi. "E' piuttosto difficile fare un paragone con i test. La pista è più scivolosa, dà sensazioni diverse. Tutto sommato poteva essere una giornata migliore, ma non è andata male. Abbiamo fatto tante cose e sappiamo dove possiamo migliorare in vista del sabato, dove potremo dare il 100%. Non so se ci sarà una battaglia più dura con le nuove regole, magari dopo le qualifiche sapremo meglio. Di sicuro questa è una pista diversa dalle altre e non darà indicazioni chiare e certe", il suo pensiero.



Faccia un po' cupa per Maurizio Arrivabene, apparso molto concentrato e forse anche un po' preoccupato. O no? "Mezzo secondo da Hamilton? Il venerdì si lavora sul bilanciamento della macchina e questo abbiamo fatto. In qualifica, ma soprattutto in gara vedremo dove saremo. Oggi non c'è niente di cui stupirsi. La soddisfazione c'è solo se si vincono le gare".