F1, Vettel: "La macchina ha dato buone sensazioni"

21 maggio 2015

Sebastian Vettel non si sbilancia, ma sembra ottimista in vista del GP di Monaco. "Giustamente nel pomeriggio abbiamo girato poco perché le previsioni saranno migliori per il weekend. La macchina ha dato buone sensazioni, sembra a posto, ma dovremo aspettare sabato. Quanto al distacco rimediato in Spagna, solo domenica scopriremo se sarà minore, anche se spero di essere più vicino. Però questa pista è poco significativa", ha detto il ferrarista.