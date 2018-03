F1, Vettel: "Il Mondiale? La Mercedes è favorita. Io devo essere costante ma la Ferrari è pronta" Il pilota tedesco pronto al primo Gp della stagione a Melbourne: "Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti"

22 marzo 2018

"E' giusto considerare la Mercedes favorita per il Mondiale ma la stagione è lunga. Questa è solo una gara, ma noi siamo fiduciosi e abbiamo molti motivi per essere ottimisti. Potremmo essere in condizioni migliori, ma dai test sono arrivate buone indicazioni. L'obiettivo è vincere con la Ferrari, bisogna fare più punti possibile in ogni gara". Sebastian Vettel dà così il benvenuto così al Mondiale di Formula 1 che comincia domenica a Melbourne.



"Vedremo come andrà, noi siamo pronti" ha continuato il tedesco. E' un privilegio essere qui e poter dimostrare quanto si vale. Se guardo ai piloti con cui ho corso finora, sono più o meno gli stessi dai tempi dei kart. Fai attenzione a loro, li studi e se sono bravi, batterli dà ancora di più soddisfazione. La Ferrari è il team più importante e storico e poter vincere è l'obiettivo, farlo contro avversari come Lewis sarebbe ancora piu' importante".



La corsa sarà ancora con e su Hamilton: "I punti deboli di Lewis? Tutti li abbiamo. Alcuni sono caratteriali, altri sulla guida. Ma io penso ai miei e non mi preoccupo molto degli altri".



Su Liberty Media il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: "Dal punto di vista dei piloti non è cambiato molto, ma credo sia piacevole il sostegno avvertito lo scorso anno attorno alla pista. Sono comunque un tradizionalista e un po' mi confonde il fatto che le gare debbano iniziare dopo. O anche l'assenza delle grid-girls...".

RAIKKONEN: "ESSERCI SEMPRE PER VINCERE" "Sarà una stagione lunga e dobbiamo esserci sempre, per vincere il campionato". Ha le idee chiare il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen parlando da Melbourne in vista del Gran Premio d'Australia. "Siamo contenti di come siano andati i test invernali. Abbiamo fatto il nostro lavoro al meglio, sebbene ci siano sempre delle cose che possono essere migliorate - ha proseguito il pilota della Ferrari - Il nostro scopo è sempre lo stesso, quello di vincere le gare. Cercheremo di fare del nostro meglio e speriamo di riuscirci". Entrando in merito alle caratteristiche del circuito di Albert Park, il finlandese ha sottolineato che "su questa pista è piuttosto difficile sorpassare, le zone DRS sono diverse quest'anno; speriamo che questo aiuti. Quest'anno abbiamo l'Halo, ma non è che faccia molta differenza nel guidare, ci si abitua facilmente. A partire da questo weekend e dalle prossime gare cercheremo di capire dove siamo. Dobbiamo fare in modo che sia un weekend positivo, raccogliere punti e poi partire da lì".

