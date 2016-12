F1, Vettel: "Ho fatto un giro perfetto e me lo godo"

19 settembre 2015

Sebastian Vettel ha firmato una pole clamorosa a Singapore e adesso sogna anche la vittoria in gara. "E' qualcosa di incredibile, ma il lavoro più difficile sarà in gara. Le Mercedes saranno veloci e ci sono anche le Red Bull. Sono un po' sorpreso dalla pole, ma credo di aver fatto un giro quasi perfetto. La macchina è davvero fantastica, ma lo è stata fin dall'inizio. Qui è facile andare un po' oltre, ma ho fatto il massimo", ha detto.

"Mi godo questo momento. Ero molto emozionato e sapevo di poter fare la pole, ma mi aspettavo che nel Q3 le Mercedes sarebbero tornate davanti", ha aggiunto. Sorride, e ne ha ragione, anche Kimi Raikkonen, che ha mancato la prima fila di un soffio. "Venerdì ho avuto qualche difficoltà, ma questo è un ottimo risultato per il team. Nelle libere 3 ho avuto qualche problema, ma sono molto contento per il terzo posto. Ora dovremo fare un buon lavoro per portare entrambe le macchine sul podio", le parole di "Iceman". Festeggia pure Maurizio Arrivabene. "Sarebbe stato molto bello regalare questa soddisfazione ai tifosi che erano a Monza. Adesso è giusto rendere merito a tutti i ragazzi che stanno lavorando duramente, mettere Hamilton a 1"5 non è facile. Sebastian è stato incredibile, nell'ultimo tentativo ha voluto spingere e anche Kimi si è ritrovato. Il sabato punti non se ne fanno, però è una bella soddisfazione. Adesso pensiamo all agara", ha commentato il team principal della Ferrari.